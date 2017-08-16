Порошенко нарешті відреагував на повідомлення про нібито причетність України до ракетних успіхів КНДР

Після повідомлень щодо нібито причетності України до постачань ракетних двигунів до КНДР президент України Петро Порошенко доручив невідкладно провести ретельне та всебічне розслідування. Про це сказано на його сторінці у Facebook.

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"Якими б абсурдними не виглядали обвинувачення України, як відповідальні партнери, ми маємо уважно перевірити оприлюднену виданням New York Times інформацію про нібито постачання ракетних двигунів чи відповідних технологій до Північної Кореї. Тому доручив невідкладно, під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та із залученням Міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю, а також ДП «Південмаш» та КБ «Південне», провести ретельне та всебічне розслідування ситуації та доповісти про результати протягом трьох днів", - йдеться в повідомленні.

На думку президента, це дозволить спростувати припущення про "український слід".

"Переконаний, що це дозволить достеменно підтвердити надуманість припущень про «український слід» у північнокорейській балістичній історії та, ймовірно, локалізувати справжнє джерело і задум цього безпідставного фейку", - написав глава держави.

За словами Порошенка, Україна сумлінно дотримується міжнародного режиму нерозповсюдження.

"Добровільно позбувшись третього за потужністю ядерного потенціалу в світі, ми зробили унікальний внесок у міжнародну безпеку і ніколи б не дозволили собі поставити під сумнів нашу відданість міжнародним зобов’язанням", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї в випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливі завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, найімовірніше, з українського заводу. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина Тетяна раніше була сфотографована в російській формі.

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У відповідь на згадану публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Вранці 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав провокацією повідомлення ЗМІ про нібито поставки держпідприємством "Південмаш" ракетних двигунів Північній Кореї. За інформацією Державного космічного агентства, технології виробництва двигунів для бойових ракет і самі вироби не могли потрапити з території України в Північну Корею, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного законодавства щодо обмеження поширення військових ракетних технологій.