Незаконно засудженого в РФ кримського татарина Зейтуллаєва етапують в Башкортостан - генконсульство

Незаконно засудженого на території Росії кримського татарина Руслана Зейтуллаєва етапують в Башкортостан. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону в соціальній мережі Facebook.

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"Засуджений у ході російських репресій проти кримськотатарського народу в окупованій АР Крим, політичний в'язень Руслан Зейтуллаєв став ще далі від Батьківщини. Українця етапують з м. Ростов-на-Дону до до одного з пенітенціарних закладів Республіки Башкортостан", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Верховний суд Росії збільшив Зейтуллаєву строк ув'язнення з 12 до 15 років.

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному угрупованні» і засудив його до 7 років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справу було знову направлено до Північно-Кавказького окружного військового суду на перегляд. Слідчі органи наполягали, щоб Зейтуллаєва було визнано не учасником, а організатором терористичної групи. Відповідна стаття Кримінального кодексу РФ передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. 26 квітня 2017 року суд засудив Зейтуллаєва до 12 років ув'язнення.