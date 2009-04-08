Ющенко просить КС визнати неконституційними вибори 25 жовтня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив подання до Конституційного Суду України щодо конституційності постанови Верховної Ради України про призначення виборів Президента на 25 жовтня цього року.

Про це повідомила під час брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента у Конституційному Суді – Представник Президента у Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

«Президент України просить Конституційний Суд розглянути питання щодо неконституційності постанови Верховної Ради України від 1 квітня 2009 року №1214-VІ», – цитує М.СТАВНІЙЧУК прес-служба Президента України.

Також В.ЮЩЕНКО просить КС визнати неконституційною частину першу статті 17 Закону України «Про вибори Президента України».

Враховуючи особливе суспільне і конституційно-правове значення цього питання, Глава держави просить Конституційний Суд розглянути це подання невідкладно (розгляд протягом місяця).

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що відповідно до статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає вибори Президента України у строки, передбачені Конституцією (ст.103 Конституції визначає, що чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень Президента України).

При цьому М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що і спікер Верховної Ради, і віце-спікер робили заяви, а також були домовленості всередині парламенту, які підтверджували, що чергові президентські вибори мають бути проведені саме у цей термін, з урахуванням того, що Віктор Ющенко вступив на посаду, склавши присягу 23 січня 2005 року.

Відтак чергові вибори мають відбутися 17 січня 2010 року. Ця дата, за її словами, була підтверджена публічно і спікером, і профільним комітетом Верховної Ради. «Такий підхід був упродовж трьох місяців 2009 року», – констатувала М.СТАВНІЙЧУК.

Коментуючи рішення парламенту, М.СТАВНІЙЧУК звернула увагу на правову аргументацію прийнятої 1 квітня постанови. Зокрема, вперше парламент при прийнятті постанови про призначення чергових виборів Президента керувався статтею 58 Конституції, яка не має жодного відношення до визначення дати виборів, а також посилалася на пункт 7 частини першої статті 85 Конституції (повноваження Верховної Ради призначати вибори) і статті 16 та частини першу і другу статті 17 Закону «Про вибори Президента України».

«Аналізуючи ситуацію навколо цих правових положень, хотіла би звернути увагу на те, що Верховна Рада при призначенні чергових виборів керується строками, чітко передбаченими частиною 5 статті 103 Конституції (чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень Президента України). Але у правовому обґрунтуванні відповідної постанови ви не найдете цього положення», - сказала М.СТАВНІЙЧУК. Відтак це дає підстави Президентові України говорити про неконституційність постанови.

Окрім того, за словами М.СТАВНІЙЧУК, стаття 104 Конституції чітко встановлює початок повноважень Президента – не пізніше ніж через тридцять днів після оголошення результатів виборів та після прийняття присяги на урочистому засіданні парламенту. Цей аргумент також використано при обґрунтуванні неконституційності постанови як такої, що не враховує положення статті 104.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що редакція частини 5 статті 103 набрала чинності з 1 січня 2006 року і має застосовуватися до всіх наступних чергових виборів глави держави.

Проте Верховна Рада, призначаючи вибори на жовтень, ігнорувала факт набуття чинності Закону від 8 грудня 2004 року № 2222 «Про внесення змін до Конституції України».

Окрім того, Верховна Рада у цьому рішенні послалася на статті 16 і 17 Закону України «Про вибори Президента України», які ґрунтуються на старому порядку визначення дати виборів Президента.

М.СТАВНІЙЧУК переконана, що зміни до цього Закону повинна була внести Верховна Рада невідкладно після того, як були ухвалені зміни до Конституції, проте не зробила це з 2004 року і дотепер.

«Верховна Рада порушує правовий порядок, який існує в державі», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, також не можна погодитися з посиланням у постанові на статтю 58 Конституції, за якою закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, окрім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

«Немає у перехідних положеннях жодного застереження щодо застосування старого порядку проведення виборів. Тому для самостійного юридичного факту призначення виборів на момент прийняття такого рішення повинні застосуватися положення чинної редакції Конституції України», – сказала заступник Глави Секретаріату, додавши, що за таким підходом і чинний Президент мав би бути наділений таким обсягом повноважень, як у попередній редакції Конституції.

«Оскільки ознаки неконституційності рішення парламенту явні й очевидні, глава держави звернувся до Конституційного Суду з відповідним конституційним поданням», – резюмувала вона.