Заміна Нуланд: Порошенко прокоментував роботу нового спецпредставника США по Донбасу

Президент Петро Порошенко вважає ефективною діяльність спеціального представника Державного департаменту США у справах України Курта Волкера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з міністром оборони США Джеймсом Меттісом сьогодні в Києві.

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«Я ще раз можу привітати діяльність посла Волкера. Я хочу сказати, що ми дуже задоволені і фактом призначення такого досвідченого аналітика, дипломата, і я впевнений в тому, що та співпраця, яка сьогодні є на рівні МЗС, представників моєї адміністрації, може свідчити про надзвичайно високу ефективність роботи пана Волкера, в тому числі й під час зустрічі з паном Сурковим», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Волкер 21 серпня у Мінську провів зустріч з помічником президента РФВладиславом Сурковим. За результатами зустрічі Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації" в рамках Мінського процесу.

Колишній посол США в НАТО Волкер був призначений 7 липня спеціальним представником, який курує ведення переговорів щодо ситуації в Україні.