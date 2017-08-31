Резиденція Януковича в окупованому Криму перейшла людям, пов'язаним із оточенням Путіна - ЗМІ

Недобудована резиденція екс-президента України Віктора Януковича в Криму після анексії півострова перейшла у власність фірм, пов'язаних із найближчим оточенням Володимира Путіна.

Про це йдеться в розслідуванні волонтерського проекту "Муніципальний сканер".

Колишня база відпочинку була приватизована родиною Януковичів у 2007 році одночасно з "Межигір'ям". Після придбання по периметру території був встановлений паркан, вирублені реліктові дерева й почалося будівництво.

У 2007 році територія "гнізда" Януковичів перейшла від ТОВ "Арктур-Крим" до севастопольського ТОВ "Норд-2007", яку теж контролює "сім'я" екс-президента. З грудня 2014 року 99,8% акцій компанії належить кіпрській компанії LEOLYTA TRADING LTD, якою з 2011 року володіє Zercal Trading Ltd з Британських Віргінських островів.

Як виявило розслідування, після анексії Криму резиденцію Януковичів на півострові будували далі, при тому, що в лютому 2015 року прокуратура Севастополя перевіряла будівництво і звернулася до Балаклавського суду про знесення самовільних будівель (котельня, берегоукріплення, КПП) на території вілли.

18 травня 2015 року суд прийняв рішення про знесення вказаних споруд, але Севастопольський міський суд скасував рішення, тому нічого зносити не стали.

У січні 2016 року губернатор Сергій Меняйло (нині – представник Путіна в Сибіру) заявляв, що добивається знесення паркану навколо вілли на мисі Айя, і заявив, що вона може бути передана російській владі.

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"Ми призупинили там всі роботи. Вони побудували паркан, там проходить альпіністська стежка. Ми подали до суду, щоб паркан знесли. Зараз цим питанням займаються на федеральному рівні. Швидше за все, об'єкт стане державним майном. Подальше призначення буде вирішуватися на державному рівні", – говорив він тоді, але паркан досі не знесено.

У лютому 2016 року ТОВ "Норд-2007" оформило в Росреєстрі право власності на земельні ділянки та будівлі на території вілли. У травні 2016 року всі об'єкти перейшли у власність ТОВ "Шанс" із Санкт-Петербурга, власником якої значиться Ірина Шіпачова.

16 червня 2017 року ТОВ "Шанс" продала віллу на мисі Айя ТОВ "Берег", а земельні ділянки під віллою – віддали в оренду цій фірмі, створеній 31 травня цього року.

Згідно з даними Росреєстру, будівництво вілли на мисі Айя триває і виконано вже на 70-90%.

Гендиректором "Берега" – Павло Зайцев, який керує і власником компанії – АТ "Голден гейт".

Також Зайцев є співзасновником НП "Відродження морських традицій" разом із членом ради директорів АБ "Росія" Дмитром Мансуровим; гендиректором НП "Розвиток Ринку Ефективних Інвестицій" Геннадія Тимченка (співвласник банку "Росія") і Петра Колбіна (колишній акціонер Gunvor, друг Володимира Путіна з 1954 року); співзасновником НП "Відродження традицій і культури заміського відпочинку "Південний парк" разом із Миколою Шамаловим (співвласник банку "Росія").