Справа про збитий рейс MH17: Путін поділився фантазіями про диспетчера іспанського походження з Борисполя

Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання режисера Олівера Стоуна про збитий над Донбасом малайзійський «Боїнг», нагадав про повідомлення «іспанського диспетчера», який нібито працював в аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Російські державні ЗМІ після катастрофи поширили повідомлення з твіттера, в якому «диспетчер» стверджував, що бачив поруч з «Боїнгом» військові літаки. Відповідь Путіна на питання про катастрофу наводиться у книзі «Інтерв'ю з Володимиром Путіним», в яку потрапили епізоди, що не ввійшли у фільм, передає "Дождь".

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«Наскільки мені відомо, відразу ж після цієї жахливої катастрофи один з українських авіадиспетчерів, по-моєму, він фахівець іспанського походження, оголосив, що бачив у коридорі цивільного літака бойову машину. Жодної іншої бойової машини, крім української, там бути не могло», — сказав Путін Стоуну під час бесіди, яка відбулася 4 липня 2015 року.

«Я не стверджую, що цей літак збивав цивільне повітряне судно, але все одно залишається питання: а що він там робив, у коридорі цивільного судна?», — задався питанням Путін, зазначивши, що це заборонено міжнародними правилами цивільної авіації.

Представники Росії і раніше на офіційному рівні вимагали вивчити заяви «іспанського диспетчера» про літаки, помічених поруч з «Боїнгом». «Комсомольская правда» публікувала інтерв'ю з людиною, яка нібито бачила пілота, який збив MH17.

Заяви «диспетчера», про якого йде мова, були зроблені в твіттері з аккаунта Carlos Spainbuca. Але диспетчерів з таким ім'ям в Україні не було. Потім цей твіттер перейменувався в "Людмилу Лопатышкину". Жодних підтверджень того, що це міг писати реальний диспетчер, за три роки з моменту катастрофи не з'явилося, пише "Медуза".

Версію про удар по хвостовій частині літака або про обстріл з військового літака в 2016 році спростувала Міжнародна слідча група. Вона встановила, що MH17 збили з системи «Бук» і ракета вибухнула біля кабіни. Ці дані були опубліковані більш ніж через рік після розмови Путіна зі Стоуном.

Телеверсія інтерв'ю Стоуна з Путіним вийшла в червні й була показана як у США, так і в Росії.