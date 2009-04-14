Литвин знає про сценарії «силового перехоплення влади»

Спікер Верховної Ради Володимир Литвин заявив про розробку сценаріїв силового "перехоплення" влади в країні.

Про це він сказав в ефірі ICTV.

"Є потенційна загроза силового перехоплення влади. Не захоплення, а перехоплення. І такі сценарії також розробляються", - зазначив спікер.

"Я вважаю, що (можливе) силове перехоплення влади, коли поділять країну і скажуть, що ніяких виборів не буде. Це силове узаконення свого панування", - заявив він.

"Я вже не кажу про інші сценарії, які обговорюються, і які, поки що, не набули ознак реальних позицій. Я заявляю це для того, щоб попередження було деяким людям, у яких бурхлива фантазія, і які для того, щоб зберегти себе при владі готові йти на будь-які авантюри", - підкреслив Литвин.

Українська правда