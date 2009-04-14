Андрієвський: спочатку – вибори до ВР, а потім – обрання президента

Спочатку – вибори до парламенту, а потім – обрання президента. Таку думку висловив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський під час засідання "круглого столу" «Конституційна реформа і виборчий процес в Україні», організованому Громадянським рухом «Нова Україна» та «Українським форумом».

«Те, що влада в Україні потребує перезавантаження, сьогодні очевидно всім, - зазначив у своєму виступі Дмитро Андрієвський. – Але вибори президента до виборів Верховної Ради тільки зафіксують конфліктне протистояння, яке зараз існує, оскільки проведення президентських виборів не передбачає зміни Кабінету Міністрів. У результаті, або поглибиться конфлікт між новим президентом та кабміном, або з багатопартійної Україна перетвориться на однопартійну державу. Саме тому необхідно спочатку провести парламентські, а потім президентські вибори».

На переконання Дмитра Андрієвського, ефективними вибори будуть тільки за умови внесення змін до виборчого законодавства.

«Треба змінити закон про вибори, запровадивши відкриті списки та передбачивши повернення до змішаної виборчої системи. Сьогодні суспільству необхідний сепаратор, який видалить зі складу політичної еліти пристосуванців, непрофесіоналів та популістів», - наголосив політик.

Також у "круглому столі" взяли участь Леонід Кучма, Володимир Семиноженко, Микола Азаров, Ігор Смішко, Віктор Мусіяка, Олександр Копиленко, Андрій Єрмолаєв, Володимир Фесенко, Юрій Шемшученко та інші політики й експерти.

Учасники "круглого столу" відстоювали позицію, згідно з якою новий проект Основного Закону має бути не «президентським» чи «прем’єрським», а загальнонаціональним. Лише у цьому випадку Конституцію перестануть використовувати як предмет політичних торгів, а сама реформа здійснюватиметься заради укріплення системи державного управління, зазначили у прес-службі Андрієвського.