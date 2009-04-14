15 квітня о 14.00 у Києві (проспект Перемоги, 37, 1-й корпус КПІ, бібліотека) почнеться завершальний етап Всеукраїнського юнацького водного призу - національної частини Міжнародного конкурсу «Стокгольмський Юнацький Водний Приз» (Stockholm Junior Water Prize).

Розгляд робіт та визначення фіналістів відбудеться 15-17 квітня.

15 квітня програма заходу передбачає привітання учасників та презентацію конкурсу.

16 квітня о 10.00 почнеться захист робіт.

17 квітня о 10.00 в Орхуському центрі Міністерства охорони навколишнього природного середовища (вул. Урицького, 35) почнеться захист фінальних робіт та визначення трьох переможців.

О 15.00 відбудеться прес-конференція.

Стокгольмський Юнацький Водний Приз – це міжнародний конкурс на найкращий молодіжний проект у галузі охорони і збереження водних ресурсів, нагороду за який переможець отримує з рук Її Королівської Високості Принцеси Вікторії у тому ж залі, де відбувається вручення Нобелівської премії.

Мета конкурсу - об’єднати інтелектуальні та творчі здібності молоді для розробки інноваційних рішень в управлінні водними ресурсами та залучити якнайбільше дітей з усього світу до вирішення водних проблем.

Національний етап конкурсу тривав впродовж лютого-березня 2009 року.

Всеукраїнський юнацький водний приз відбувається вже п’ятий рік поспіль. Головний приз Всеукраїнського етапу – поїздка до Швеції для участі у Міжнародному конкурсі. Призери другого і третього місць отримають цінні призи.

Також цього року запроваджено спеціальний приз від торгової марки БонАква за найкращу роботу у галузі водоочищення.

Детальніше про Всеукраїнський конкурс www.ekoinform.lviv.ua. Про Міжнародний конкурс та Всесвітній водний тиждень www.siwi.org

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