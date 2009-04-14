Лідер фракції НУ-НС не зрозумів сюрпризу від «власних» нардепів

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО не розуміє позиції частини членів фракції, що не голосували за внесення до порядку денного законопроектів, спрямованих на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МАРТИНЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Чому не було голосів за ті законопроекти, які сьогодні необхідні для суспільства, мені не зрозуміло», - сказав він.

За словами М.МАРТИНЕНКА, на сьогодні потрібно свої внутрішньопартійні інтереси залишити на задньому плані і думати виключно про державу.

Крім того, він нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримував ухвалення відповідних законопроектів, але частина НУ-НС все ж таки, не зважаючи на це, не голосувала.