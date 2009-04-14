У БЮТ знову заговорили про відставку міністрів від НУ-НС

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО радить міністрам, що входять до складу Кабміну за квотою фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, написати заяви про звільнення, якщо їхня політична сила не підтримує урядові законопроекти.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву представників групи «За Україну», що депутати цієї політичної сили не торгують принципами і не будуть підтримувати урядові законопроекти.

«Нехай ці міністри, які працюють за квотою «Нашої України» і надалі не поступаються принципами і напишуть заяви про відставку», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, ситуація із законопроектами щодо співпраці з МВФ набула цілковитого абсурду. М.ТОМЕНКО нагадав, що Президент підтримує ухвалення цих законопроектів і закликав Верховну Раду ухвалити їх. «Але всі соратники Президента принципово не голосували за їх ухвалення», - сказав він.

«В уряді сьогодні багато не лише друзів, кумів, а й родичів нинішніх народних депутатів, які не підтримували ці законопроекти, і тому "Наша Україна" та «Єдиний центр» мають рекомендувати їм написати заяви про відставку», - сказав заступник голови ВР.