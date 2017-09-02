Брата Саакашвілі відпустили з відділку міграційної служби - нардеп

Брата екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Давида відпустили з Печерського райвідділу міграційної служби, куди його доправили 2 вересня після затримання.

Про це позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко заявив біля Печерського райвідділу ДМС, пише Українська правда.

Він зазначив, що директор департаменту міграційної служби, який у суботу не працює і в якому перебуває увесь пакет документів щодо Давида Саакашвілі, була у відділку поліції, куди його доправили.

Читайте такожБрата Саакашвілі можуть вислати з України за недійсну посвідку на проживання - МВС

"На запитання, чи Давид є затриманим, чи він може піти, чи до нього застосовують елементи примусу, вона (директор департаменту міграційної служби) відповіла "Ні", після чого Саакашвілі встав і пішов", - повідомив Дерев'янко.

За його словами, у поліції брату Саакашвілі хотіли вручити "протокол про адмінпорушення, штраф та документ, що він має покинути територію України у певний період".

"Якщо цього не відбувається, вступає в дію механізм примусового видворення", - зазначив нардеп.

Також він заявив, що зі слів представників міграційної служби, Давида Саакашвілі доправила до них поліція, а раніше його запрошували відвідати ДМС.