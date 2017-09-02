Брата Саакашвілі відпустили з відділку міграційної служби - нардеп

14:39, 02 вересня 2017
Політика
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У поліції брату Саакашвілі хотіли вручити "протокол про адмінпорушення, штраф та документ, що він має покинути територію України у певний період". 

Давид Саакашвілі / kavkaz-uzel.eu

Брата екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Давида відпустили з Печерського райвідділу міграційної служби,  куди його доправили 2 вересня після затримання. 

Про це позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко заявив біля Печерського райвідділу ДМС, пише Українська правда

Він зазначив, що директор департаменту міграційної служби, який у суботу не працює і в якому перебуває увесь пакет документів щодо Давида Саакашвілі, була у відділку поліції, куди його доправили.

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"На запитання, чи Давид є затриманим, чи він може піти, чи до нього застосовують елементи примусу, вона (директор департаменту міграційної служби) відповіла "Ні", після чого Саакашвілі встав і пішов", - повідомив Дерев'янко.

За його словами, у поліції брату Саакашвілі хотіли вручити "протокол про адмінпорушення, штраф та документ, що він має покинути територію України у певний період". 

"Якщо цього не відбувається, вступає в дію механізм примусового видворення", - зазначив нардеп. 

Також він заявив, що зі слів представників міграційної служби, Давида Саакашвілі доправила до них поліція, а раніше його запрошували відвідати ДМС. 

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Теги: #затримання брата Саакашвілі