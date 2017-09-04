У ГПУ стверджують, що гучне вбивство Вороненкова фактично розкрито

Вбивство колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова фактично розкрито.

Про це заявив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін в інтерв'ю Insider.

"Воно (вбивство Вороненкова - УНІАН.) фактично розкрито і, як тільки це дозволять інтереси слідства, результати будуть відкриті громадськості. Можу лише сказати, що з цього вбивства майже поставлена жирна крапка. Ключові моменти вже відомі слідству", - розповів Єнін.

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Нагадаємо, 23 березня екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був убитий в Києві біля готелю "Прем'єр-палас". Охоронець Вороненкова був поранений, але встиг відкрити вогонь і поранити кілера, який згодом помер у лікарні.

Пізніше стало відомо, що Вороненкова вбив Павло Паршов - громадянин України. Він служив у Нацгвардії, а також мав праворадикальні погляди. Пізніше Нацгвардія розпочала службову перевірку за фактом прийняття на службу Паршова, що знаходиться в розшуку.

Також 15 червня у Павлограді Дніпропетровської області був затриманий Ярослав Тарасенко. За версією прокуратури, він повинен був бути за кермом автомобіля, зафіксованого на місці вбивства Вороненкова. Суд першої інстанції обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.