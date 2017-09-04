Спокусник Пашинський, воркування "радикалів" та інші пристрасті на погоджувальній раді після канікул (фоторепортаж)

4 вересня 2017 року відбулося перше засідання погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів українського парламенту після літніх канікул. Вже завтра нардепи повернуться до роботи в сесійній залі, а сьогодні вони досить емоційно обговорювали плани на чергову сесію Верховної Ради.

Читайте такожУ Раді пообіцяли підвищити українцям зарплати

Зокрема, голова парламенту Андрій Парубій під час засідання висловив сподівання, що за два-три тижні парламент ухвалить ключові законопроекти щодо реформування освіти, медицини, пенсійної сфери і судової системи.

При цьому спікер Ради наголосив, що завтра парламент має розпочати пленарну роботу з ухвалення освітньої реформи, тобто ухвалення у другому читанні проекту закону про освіту. Він додав, що сьогодні лунають пропозиції в четвер розглянути або медичну, або судову реформу. За словами Парубія, фракції та народні депутати мають визначитися з цього питання.

Читайте такожДо законопроекту про медичну реформу внесено 893 правки - Парубій

Також, окреслюючи плани на майбутню сесію парламенту, він зауважив, що довгоочікуваний законопроект про реінтеграцію Донбасу вже перебуває на завершальній стадії підготовки та узгоджень.

У свою чергу представник президента у парламенті Ірина Луценко на брифінгу після засідання повідомила, що традиційне послання президента до Ради буде озвучено в другій половині вересня.