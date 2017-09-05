Безперспективний піар-хід: екс-голова МЗС розкритикував заяву Путіна про миротворців на Донбасі

Керівник центру досліджень Росії, міністр закордонних справ України (2007 – 2009 роки) Володимир Огризко називає заяву президента РФ Володимира Путіна щодо введення миротворців ООН на лінію розмежування на Донбасі піар-ходом, який не має жодних перспектив. Про це Огризко заявив в коментарі УНІАН.

«Чи варто сприймати ці заяви серйозно? Думаю – не варто. Нічого такого, що могло б в інтерпретації Путіна цієї миротворчої місії сприяти врегулюванню на Донбасі, немає. Це спроба, з одного боку, відреагувати на ініціативу України про таку миротворчу місію, а з іншого боку – під цією «шапкою» провести те, що він намагається робити останні три роки. Тобто фактично призначити ці бандутворення «ДНР», «ЛНР» сторонами конфлікту, вивести Росію з-під будь-якого удару, що вона миротворець, а не учасник конфлікту, і показати своєму населенню, що він начебто бореться за врегулювання ситуації на, як він каже, сході України», - сказав екс-міністр.

За словами Огризка, ця пропозиція є новою тільки за формою, але не за змістом. «Така ініціатива в Радбезі ООН не матиме перспектив, тому що там буде представлена позиція нашої держави, а вона, очевидно, не може прийняти лінію розмежування на Донбасі як кордон України, оскільки він проходить по лінії українсько-російського державного кордону. Це очевидно для всього цивілізованого світу», - підкреслив дипломат.

«Якщо говорити про запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, то йдеться саме про контроль цієї міжнародної місії саме за державним українсько-російським кордоном, а не охорона місії ОБСЄ. Це взагалі або нерозуміння того, що таке миротворча місія, або свідоме спотворення цього поняття. Думаю, що це друге», - наголосив Огризко.

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На його переконання, особливих шансів на те, що така резолюція пройде, немає. «Єдине, що потім російська пропаганда звинуватить Україну в тому, що вона відмовилася від чергового російського мирного плану. Нам не звикати, війна, в тому числі ідеологічна, продовжується. Україні, на моє переконання, варто було ще щонайменше кілька разів дуже чітко та ясно поставити акценти в Раді безпеки ООН щодо того, що відбувається на Донбасі та в Криму і яким чином ці проблеми треба вирішувати», - зауважив колишній міністр.

Екс-голова МЗС вважає, що такою заявою Путін хоче випередити українську ініціативу щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі. «Це ще раз говорить про те, що це піар-хід, за яким немає жодного реалістичного продовження, якщо говорити про справжнє вирішення проблеми, а є бажання зняти з себе відповідальність, а зрив цього піар-ходу покласти на Україну, це розраховано абсолютно логічно», - резюмував Огризко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

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Він, зокрема, зауважив, що розміщення миротворців ООН або людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, «є цілком доречним». «Не бачу тут нічого поганого, навпаки вважаю, що це пішло б на користь розв‘язанню проблеми на південному сході України, але, зрозуміло, може йтися про функцію забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ. Друге: ці сили мають перебувати на лінії розмежування, а не на якихось інших територіях. Третє: вирішення цього питання має відбутися не інакше як після розведення сторін і відведення важкої техніки», - заявив Путін.

Він наголосив, що це не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

22 серпня президент України Петро Порошенко повідомив, що має намір у вересні представити на засіданні Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН. «Питання миротворчої місії ООН і збройної місії ОБСЄ просувається досить важко. Все впирається в категоричне небажання РФ встановити мир на Донбасі, більше того - категоричне небажання залишити Україну в спокої. Але я впевнений, що вода камінь точить, тому ідею з миротворцями я збираюся наступного місяця представити в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН », - сказав Порошенко.