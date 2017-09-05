У ФРН привітали ініціативу Путіна про миротворців на Донбасі та назвали її втілення кроком до зняття санкцій

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель вітає заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про розміщення миротворців ООН на Донбасі вздовж лінії розмежування та вважає втілення цієї ініціативи першим кроком для зняття накладених на Росію санкцій.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, зазначається, що Ґабріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії щодо миротворців ООН на Донбасі. За його словами, потрібно скористатися цією нагодою для переговорів про припинення вогню на Донбасі.

Глава МЗС ФРН вважає, що це було би першим кроком до зняття санкцій із Росії, передає інформагенція dpa. Ґабріель додав, що участь Росії потрібна для розв'язання різних конфліктів, зокрема кризи довкола КНДР.

Читайте такожУ Кремлі хочуть обговорювати розміщення миротворців на Донбасі в "нормандському форматі"

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

Сьогодні, 5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України .

Сьогодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, жодних модальностей з розміщення миротворчих сил на Донбасі поки що немає, обговорення цього питання проходитиме в «нормандському форматі».