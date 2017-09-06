Україна з 2015 року послідовно відстоює введення миротворців на всю територію ОРДЛО – Оліфер

Українська сторона в Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі нагадала, що з 2015 року послідовно відстоює введення миротворців на всю територію окупованих Росією Донецької і Луганської областей.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

"Українська сторона, починаючи з 2015 року, послідовно відстоює введення миротворчої місії на всю територію ОРДЛО, включаючи українсько-російський кордон", - зазначила прес-секретар Кучми.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

Читайте такожНімеччина підтримує розміщення миротворців по всій зоні АТО

5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту видати агресію за внутрішньо-український конфлікт і спотворити саму ідею і цілі розгортання миротворчої операції, що не слугуватиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.

Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко зазначив, що Україна наполягає на виведенні всіх російських військ з Донецької та Луганської областей до розміщення миротворчої місії ООН на всій території окупованого регіону.