Порошенко: електоральну нішу комуністів зайняли кілька колишніх проєвропейських партій

Президент Петро Порошенко вважає, що електоральну нішу комуністів зайняли кілька партій, які нещодавно були учасниками проєвропейської коаліції.

Читайте такожТурчинов розповів, як під час революції "з бійкою виривав" з натовпу регіоналів, яких хотіли "повісити на Майдані"Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав, виступаючи у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

Порошенко зазначив, що "декомунізація не знищила попиту на комуністичну ідеологію класової ненависті".

"Більше того, цей попит об’єктивно посилився внаслідок соціально-економічної кризи і поглиблення розшарування між багатими та бідними", - сказав він.

Глава держави наголосив, що "електоральна ніша, звільнена комуністами, пустувала недовго".

"В ній дуже швидко освоїлися кілька партій з кола нещодавніх учасників проєвропейської коаліції. Над їхніми штабами - прапори синьо-жовті, а от соціальні гасла запозичені з архівів комуністів та Прогресивно-соціалістичної партії. І в ролі захисників народу вони виглядають доволі переконливо - поки не зазирнеш в їхні електронні декларації", - зауважив президент.