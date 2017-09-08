Адвокати заявляють, що в ЄС не знайшли заморожених коштів Януковича

Адвокати Віктора Януковича заявляють, що Єврокомісія та країни-члени ЄС не виявили жодних коштів, що належать четвертому президенту України. Про це йдеться в релізі британської юридичної фірми JOSEPH HAGE AARONSON LLP, яка представляє інтереси Януковича.

"Відповідно до статті 8 Постанови Ради (ЄС) № 208/2014, яким було введено санкції Європейського союзу щодо (колишнього – ред.) президента Януковича, держави-члени ЄС та інші повинні були негайно повідомити Єврокомісії будь-яку і всю інформацію, яку вони мали про кошти й економічні ресурси, які належать або контролюються президентом Януковичем, які були заморожені відповідно до постанови", – йдеться в повідомленні.

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"Попри те, що минуло 3,5 роки з моменту введення санкцій і всупереч згаданій вимозі про подання відомостей, Європейська комісія на сьогодні офіційно підтвердила, що вона не отримала відповідно до цієї статті жодної інформації про кошти чи економічні ресурси, які належать або контролюються президентом Януковичем, які були заморожені в результаті санкцій ЄС", – наголошує компанія Joseph Hage Aaronson LLP.

В 2014 році в Швейцарії були заморожені 70 мільйонів швейцарських франків, які, як стверджувала українська влада, належали Віктору Януковичу. Сам він завжди стверджував, що у нього немає банківських рахунків або інших активів у будь-якій іншій країні, крім України.

У березні 2017 року швейцарська влада підтвердила, що в Швейцарії немає банківських рахунків або інших активів на ім'я Януковича.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що зараз проводяться всі необхідні заходи, щоб півтонни золота соратника екс-президента України Віктора Януковича, виявлені в банку Швейцарії, були заарештовані і передані в бюджет України.