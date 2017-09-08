Кучма вважає неприйнятними умови Росії щодо введення миротворців ООН на Донбасі

Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент Леонід Кучма вважає неприйнятними умови Росії щодо введення миротворців ООН на тимчасово окупованій території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма заявив сьогодні журналістам у Дніпрі.

«Не будуть введені миротворці на умовах, які пропонує Росія. Миротворці мають бути введені на лінії зіткнення на Донбасі і на українсько-російському кордоні. Кордон — це свята святих. В тому вигляді, в якому Росія пропонує введення миротворців, це Україну не влаштовує. Росія хоче загнати нас в такий глухий кут, щоб потім не можна було знайти, як з нього вийти», - сказав він.

За його словами, з першого і до сьогоднішнього дня конфлікту на Донбасі позиція Росії щодо Україні не змінилася.

«Росія хоче отримати ще один заморожений конфлікт, який має великий вплив на політику та економіку. Ми маємо пройти всі правові процеси, але не в такому вигляді, як пропонує Росія», - наголосив екс-президент.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею і цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України

7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.