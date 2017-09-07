У Путіна назвали "початкову умову" розміщення миротворців на Донбасі

У Кремлі заявили, що «початковою» умовою розміщення миротворців ООН на Донбасі є діалог із російськими бойовиками.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи пропозиції президента України Петра Порошенка щодо мандату миротворчої місії ООН на Донбасі.

«Будь-які миротворці можуть розміщуватися в точки зіткнення конфліктуючих сторін за згодою цих конфліктуючих сторін. Як ви знаєте, РФ не є стороною цього конфлікту. Конфлікт на південному сході України підлягає обговоренню між Києвом і владою невизнаних республік «ЛНР» і «ДНР». Це основна модальність, яку було б нерозумно відкидати, від якої було б нелогічно абстрагуватися», - сказав Пєсков.

Він відзначив, що «це перша початкова умова розміщення будь-яких миротворців».

Відповідаючи на питання УНІАН, чи означає це, що миротворці ООН можуть бути розміщені лише на умовах РФ, Пєсков сказав: «Володимир Володимирович сказав, що ми - за погодження сторін, і це загальносвітова практика, миротворці без узгодження конфліктуючих сторін ніде не розміщуються».

Він зазначив, що таких прецедентів не було, і це «неможливо уявити».

При цьому Пєсков заявив, що не всі називають РФ стороною конфлікту.

«Київ називає, ще якісь сторони називають, але ми з цим категорично не згодні. Ми рішуче відкидаємо твердження, що Росія є стороною цього конфлікту», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею і цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України .

Сьогодні, 7 вересня, Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.