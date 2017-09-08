Росія не пускає консулів та адвоката до викраденого 19-річного українця

Українські консули та адвокат до цього часу не отримали доступу до 19-річного українця Павла Гриба, якого Федеральна служба безпеки Російської Федерації утримує у слідчому ізоляторі в Краснодарі.

Про це у коментарі УНІАН сказала речниця МЗС Мар’яна Беца.

Зокрема, вона нагадала, що 7 вересня МЗС України отримало повідомлення від ФСБ РФ в Краснодарському краї про утримання 19-річного українця в місті Краснодар. Також, сьогодні українське зовнішньополітичне відомство висловило рішучий протест російській стороні у зв'язку з безпідставним затриманням Павла Гриба, що сталося ще 25 серпня.

"Ця справа має всі ознаки дійсно політично мотивованої справи, можливо, це ще черговий політичний в'язень, принаймні всі ознаки є. Ми одразу вчора направили ноту російській стороні з вимогою забезпечити перш за все доступ українських консулів до затриманого громадянина України відповідно до норм міжнародного права і Консульської конвенції між Україною та Росією. По-друге, повідомити про причини і обставини затримання. По-третє, забезпечити його право на адвокатський захист, і по-четверте, забезпечити його ліками, які він за приписом лікаря щодня вживає", - наголосила Беца.

Дипломат уточнила, що вона перерахувала основні першочергові вимоги до РФ, які повинні бути дотриманими відповідно до міжнародного права.

"Станом на сьогодні доступу до нашого громадянина немає, незаконно затриманого і вивезеного взагалі незаконно з території Білорусі, наскільки ми розуміємо. І ми безперечно вимагаємо його повернення в Україну. З іншого боку, також бачимо, що не було отримано доступу і адвокатом, якого просили рідні сьогодні відвідати Павла Гриба хоча б для того, щоби зрозуміти, в яких він перебуває умовах, і побачити його стан. Адвокат також не отримав доступу", - заявила Беца.

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При цьому, вона наголосила, що українські дипломати цілодобово працюють і роблять усе, що можливо для звільнення українця.

"На жаль, Російська Федерація дійсно використовує наших людей як політичних заручників", - заявила речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився та спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, мала приїхати на зустріч з РФ.

За словами Гриба, Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина до Гомеля. В Гомелі батько з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання Павла під вартою у спецустановах в цій країні.

Згодом офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом українсько-білоруського кордону. Цю інформацію підтвердили й українські прикордонники.

7 вересня Гриб-старший повідомив, що його сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 у Краснодарі.

Представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що українським дипломатам доручено отримати доступ у СІЗО в Краснодарі до Павла.