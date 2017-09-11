Чубаров: мета вироку Чийгозу - "розчавити" всіх кримських татар в окупованому Криму

Засудивши одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років позбавлення волі, російська влада намагається "розчавити всіх кримських татар" в окупованому Криму.

Таку думку в коментарі Крим.Реалії висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

"На жаль, такий суворий вирок усіма очікувався. Ми всі, включаючи Ахтема Чийгоза, розуміємо, що цей суд неправомірний, несправедливий. Він спрямований на те, щоб розчавити всіх кримських татар, нівелювати їх волю. Це не спроба налякати Ахтема Чийгоза. Це дія проти всього кримськотатарського народу", - сказав Чубаров.

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За його словами, протизаконні дії проти Ахтема Чийгоза в анексованому Криму "дозволять потім Європейському суду з прав людини скасувати це неправомірне рішення".

Нагадаємо, суд окупантів в Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії.