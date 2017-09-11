Гройсман виступив за внесення на розгляд Генасамблеї ООН питання про миротворців на Донбасі

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що включення до порядку денного Генеральної асамблеї ООН питання про миротворчу місію в Україні стало б важливим кроком до встановлення миру на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив під час зустрічі з головою групи дружби «Франція – Україна» Сенату Франції Ерве Мореєм сьогодні в Києві.

За словами Гройсмана, надзвичайно важливим є включення в порядок денний Генеральної асамблеї ООН питання про миротворчу місію в Україні.

«Це дуже важливий крок для встановлення миру», - підкреслив прем’єр.

Читайте такожУкраїна передала до Радбезу ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі

Гройсман подякував Франції за всебічну підтримку України в складний для неї час.

«На превеликий жаль, ми маємо сьогодні достатньо напружену ситуацію на сході країни. 51 обстріл тільки за минулу добу з боку російських агресорів. І, звісно, для нас є дуже важливим об'єднувати в подальшому зусилля для встановлення миру і відновлення справедливості і територіальної цілісності України», - сказав він.

Гройсман також окремо торкнувся питання нарощування військового потенціалу РФ в Криму.

«Тому ми і далі закликаємо всіх наших партнерів зберігати санкції, економічний і політичний тиск на країну-агресора для того, щоб Росія врешті-решт відмовилася від своїх планів щодо нарощення озброєнь на континенті, припинила обстріли суверенної української держави і вивела свої військові озброєні угрупування з території України», - додав глава уряду.