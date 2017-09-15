Лавринович у суді чекає на відправлення в СІЗО

Екс-міністр юстиції Олександр Лавринович у залі Печерського райсуду Києва очікує на слідчого та оформлення документів для конвоювання його до слідчого ізолятора.

Як передає кореспондент УНІАН, прокурор Яніс Сімонов нагадав Лавриновичу після того, як суддя зачитала ухвалу про арешт, що той не може залишити залу суду.

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Адвокат Лавриновича Євген Солодко заявив, що оскаржуватиме в Апеляційному суді Києва рішення про тримання його підзахисного під вартою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, суддя Печерського райсуду Києва Олеся Батрин задовольнила клопотання слідчого Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури про обрання запобіжного заходу Лавриновичу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб -- по 2 листопада.

6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.