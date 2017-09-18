Дискусії навколо нового закону про освіту носять "спекулятивний характер" - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що дискусії довкола закону про освіту носять «спекулятивний характер». Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Говорячи про законопроект про освіту, спікер висловив переконання, що знайдене щодо нього компромісне рішення було найбільш оптимальним та найбільш правильним.

«Я вважаю, що ці дискусії, які здійнялися навколо закону про освіту, носять більше спекулятивний характер, тому що в нашому законі передбачається захист державної мови, і ні в якій мірі не принижуються мови національних меншин та корінних народів», - наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» Верховна Рада ухвалила 5 вересня. Ним запроваджується 12-річна середня освіта в Україні. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова – українська.

Передбачено, що у закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Крім того, встановлено, що особи, які належать до корінних народів, нацменшин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року подовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності даним законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

МЗС Румунії висловило стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин України.

У МЗС Польщі висловили сподівання, що Україна дотримуватиметься зобов'язань, даних Варшаві, про вивчення польською нацменшиною рідної мови.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України в міжнародних організаціях у зв'язку з нормами нового закону про освіту, що стосуються мов навчання представників нацменшин.

Болгарія, Угорщина, Румунія та Греція вирішили звернутися до Ради Європи та ОБСЄ через новий закон про освіту в Україні.