Апеляційний суд Києва дозволив затримати скандального екс-суддю Кірєєва, який судив Тимошенко

Апеляційний суд міста Києва надав дозвіл на затримання колишнього судді Печерського районного суду м. Київ Родіона Кірєєва для обрання йому запобіжного заходу. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва 19 вересня, повідомляє прес-служба суду.

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Таким чином, суд задовольнив скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду Києва від 5 липня 2017 року щодо відмови у задоволенні клопотання Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про надання дозволу на затримання Кірєєва.

"Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про надання дозволу на затримання підозрюваного Кірєєва Р.В. з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – задовольнити", - йдеться в ухвалі.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2014 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило у розшук суддю Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва, який виніс неправосудний вирок у «газовій» справі екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Екс-суддя перебуває у категорії осіб, які "переховуються від органів прокуратури". Стаття, за якою він звинувачується, - ст.375 ч.2 (ст 375 - Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови). Відзначається, що запобіжний захід не застосовувався. Крім того, повідомлялося, що Кірєєв зник у Києві 2 липня 2014 року.

18 січня 2016 року Президент України Петро Порошенко звільнив Родіона Кірєєва з посад судді Печерського райсуду Києва. Як повідомляли УНІАН у прес-службі президента, Кірєєв, за висновком Вищої ради юстиції, під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко безпідставно змінив запобіжний захід з підписки про невиїзд на тримання під вартою, чим допустив свавільне та незаконне позбавлення її волі. Ці дії судді Кірєєва призвели до порушення основоположного права людини на свободу та слугували підставою для винесення Європейським судом рішення проти України, що зашкодило авторитету судової влади та держави Україна.