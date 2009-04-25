Литвин: первинне накопичення капіталу закінчиться, коли все вкрадуть

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає реальними дострокові парламентські вибори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав учора під час поїздки до Кіровоградської області.

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, «дострокові парламентські вибори - це реалії».

Як сказав спікер, вимоги щодо проведення дострокових парламентських виборів «будуть підніматись синхронно, поки не завершиться період первинного накопичення капіталу, який завершиться, коли все вкрадуть». Він також вважає, що Україну очікують катаклізми, які будуть пов’язані із намаганнями переділити владу.

«Сьогодні заперечувати вибори - це падати в очах людей, - підкреслив В.ЛИТВИН. - Вони сьогодні настільки втомились, що говорять - та йдіть ви всі на вибори». Натомість голова Верховної Ради України вважає, що у разі, якщо виборче законодавство залишиться те саме, «суспільство не отримає нічого якісного».