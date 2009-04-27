У Сведбанку новий голова?

Днями власники “Сведбанку” визначились з новим головою правління банку і прийняли рішення про те, хто саме змінить Сергія ТІГІПКА на цьому посту. Про це УНІАН повідомляють джерела в банківських колах. Одне з цих джерел стверджує, що рішення вже прийнято і нового голову призначено. Його прізвище поки що не розголошується.

У прес-службі банку УНІАН не вдалось отримати підтвердження або спростування цієї інформації. Там агентству лише повідомили, що з понеділка, 27 квітня, Сергій ТІГІПКО перебуває у відпустці.

Як повідомляють джерела УНІАН, наразі поки що невідомо, як вирішено питання з трирічним контрактом С.ТІГІПКА з власниками банку, який закінчується влітку 2010 року. Зміна керівництва банку, на думку джерел, пов’язана з планами участі С.ТІГІПКА в наступній кампанії по виборах Президента України. Про такі наміри він сам вже заявив ЗМІ. Також, як відомо, днями ЗМІ, зокрема, повідомили про ймовірність того, що напередодні президентської кампанії С.ТІГІПКО очолить партію “Трудова Україна”.