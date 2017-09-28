У ЄС назвали вирок Умерову порушенням міжнародного гуманітарного права

У Європейському Союзі назвали вирок заступнику голови Меджлісу Ільмі Умерову окупаційним судом в Криму порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться у заяві щодо засудження кримськотатарського лідера та заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, оприлюдненій Представництвом ЄС в Україні у соціальній мережі Facebook.

"В середу - 27 вересня 2017 року - кримськотатарського лідера та Заступника Голови Меджлісу Ільмі Умерова засуджено в Криму до двох років ув’язнення. Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострову Російською Федерацією", - йдеться у заяві.

"Тому ЄС не визнає й цей так званий “суд” та його вирок. Засудження пана Умерова є серйозним порушенням його прав. Це ще один приклад переслідувань кримськотатарського народу", - відзначили європейські дипломати.

Разом з тим, підкреслено, що це ще один чіткий приклад серйозного погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові. У заяві нагадується, що порушення прав людини в Криму було також задокументовано в нещодавній доповіді Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованій цього тижня.

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Також наголошується, що "пана Умерова засудили за публічне висловлення незгоди з незаконною анексією Кримського півострова за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії - “публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії”".

"Цей вирок є порушенням міжнародного гуманітарного права. Європейський Союз закликає відмінити його", - наголосили європейські дипломати.

Також сказано, що Європейський Союз й надалі підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

"Ми вкотре закликаємо негайно звільнити всіх громадян України, кого незаконно затримано на Кримському півострові та в Росії", - резюмується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні. Крім ішемічної хвороби серця та діабету, Умеров, який народився 1957 року, страждає на хворобу Паркінсона.