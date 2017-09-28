Парубій вважає, що 3 жовтня Рада завершить розгляд судової реформи й ухвалить пенсійну реформу

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що у вівторок, 3 жовтня, парламент завершить розгляд законопроекту щодо проведення судової реформи й ухвалить закони, необхідні для пенсійної реформи. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Ми його (розгляд законопроекту) у вівторок завершимо. І я думаю, що ми у вівторок проголосуємо за пенсійну реформу - там набагато менша кількість правок”, - сказав він.

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“І думаю, що наступного тижня ми ще встигнемо розглянути кілька законів безпекових, зокрема про кібербезпеку”, - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, парламент два пленарних тижні поспіль розглядав поправки до законопроекту щодо судової реформи. Загалом до проекту закону подано 4383 поправки.

Верховна Рада 13 липня 2017 ухвалила в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, в рамках якої уряд планує в жовтні здійснити підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 грн для 9 млн пенсіонерів, а також запровадити механізм індексації відповідно до інфляції та зростання зарплат.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду закликав парламентаріїв розглянути й ухвалити пенсійну реформу наступного пленарного тижня - 3 жовтня.

Ухвалення пенсійної реформи є однією з умов ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду для завершення четвертого перегляду програми співробітництва та отримання п'ятого траншу кредиту, разом із вимогами прискорити приватизацію та показати реальні результати в боротьбі з корупцією.