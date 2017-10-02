Європарламент терміново розгляне ситуацію з вироками окупантів Чийгозу, Умерову та Семені

Європейський парламент на сесійному засіданні у четвер, 5 жовтня, обговорить ситуацію з вироками, винесеними в окупованому Криму двом заступникам голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу та Ільмі Умерову, а також кримському журналісту Миколі Семені.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, питання «Справи лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза, Ільмі Умерова та журналіста Миколи Семени» було внесено до порядку денного за прискореною процедурою.

Очікується, що після обговорення буде винесена на голосування спільна резолюція, підготовлена всіма політичними групами.

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Як повідомляв УНІАН, впродовж місяця в окупованому Криму за підсумками несправедливих судових процесів були винесені вироки трьом політичним і громадським діячам за їхню критику російської окупації та анексії Криму.

11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника лідера Меджлісу Чийгоза до 8 років ув’язнення у виправній колонії.

22 вересня підконтрольний Кремлю так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.