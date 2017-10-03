Добкін-старший виходить з "Опоблоку" через голосування соратників за судову реформу

Народний депутат Михайло Добкін заявив про вихід зі складу партії «Опозиційний блок». Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Все разом узяті, так звані, «диктаторські» закони від 16 січня ні в яке порівняння не йдуть з прийнятою сьогодні ганьбою про судову «реформу». І ще. З цього дня я безпартійний», - написав Добкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила президентський закон про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

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За це рішення проголосували 234 народних депутата із 358, зареєстрованих у сесійній залі. Серед тих, хто проголосував – 20 депутатів від «Опоблоку», від "Блоку Петра Порошенка" - 111, "Народного фронту" - 70, "Радикальної партії" - 1, групи "Воля народу" - 10 та 5 позафракційних.

Законом, згідно з текстом до другого читання, встановлюється, що в судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.