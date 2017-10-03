Добкін-старший виходить з "Опоблоку" через голосування соратників за судову реформу
Михайло Добкін висловив незгоду із рішенням колег по "Опоблоку" проголосувати за судову реформу.
Народний депутат Михайло Добкін заявив про вихід зі складу партії «Опозиційний блок». Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
«Все разом узяті, так звані, «диктаторські» закони від 16 січня ні в яке порівняння не йдуть з прийнятою сьогодні ганьбою про судову «реформу». І ще. З цього дня я безпартійний», - написав Добкін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила президентський закон про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).
Читайте такожДобкін програв апеляцію: суд залишив без змін запобіжний захід
За це рішення проголосували 234 народних депутата із 358, зареєстрованих у сесійній залі. Серед тих, хто проголосував – 20 депутатів від «Опоблоку», від "Блоку Петра Порошенка" - 111, "Народного фронту" - 70, "Радикальної партії" - 1, групи "Воля народу" - 10 та 5 позафракційних.
Законом, згідно з текстом до другого читання, встановлюється, що в судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.