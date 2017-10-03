Опубліковано одну з версій законопроекту про реінтеграцію Донбасу (документ)

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд опублікувала проект закону про реінтеграцію Донбасу. Документ вона виклала на своїй сторінці у Facebook.

"Ще одна версія законопроекту про реінтеграцію. Зараз його будуть обговорювати на так званій мінській платформі в парламенті. У мінській платформі ми участі не берем, але проект закону вивчаємо", - йдеться у її повідомленні.

Читайте такожУ Порошенка заявили, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде зареєстровано у Раді вже цього тижня

Також, за словами Сироїд, "деякі руйнівні речі прибрані" із законопроекту. Водночас, продовжила вона, залишилися: легалізація Мінських угод і необхідність їхнього виконання; об'єднаний оперативний штаб Донецької і Луганської областей буде займатися дозволами на торгівлю; застосування збройних сил у мирний час.

Законопроект про реінтеграцію from from

Раніше у МінТОТ заявляли, що у законопроекті про реінтеграцію Донбасу пропонується замінити термін «Антитерористична операція» на термін «операція з оборони України».