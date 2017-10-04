Законопроекти щодо Донбасу посилять дипломатичні позиції України стосовно миротворчої місії – Геращенко

Внесені президентом Петром Порошенком до ВР законопроекти щодо Донбасу посилять дипломатичні позиції України та дозволять зберегти міжнародні санкції проти РФ. Про це повідомляє у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Вчора, під час зустрічі в рамках мінськоі платформи з колегами- депутатами( де дехто пропонував обговорювати якісь Інтернет- тексти, а не дочекатися самого законопроекту) , я натякнула, що це буде 2 законопроекти, які посилять наші дипломатичні позиції, дозволять зберегти санкційну політику наших партнерів щодо РФ( Кремлю не вдастся звинуватити Київ і нашими руками зняти санкції, як того прагнуть наші псевдопатріоти). Також визнання РФ країною - агресором посилить нашу дипломатичну переговорну позицію, що РФ і її представники не можуть бути в миротворчій місії", - написала вона.

Читайте такожПорошенко пропонує називати речі своїми іменами: більше не АТО, а агресія Росії та окупація (текст законопроекту)

На її думку, важливо, що в законопроектах велика увага приділяється й гуманітарному аспекту, правам людини на окупованих територіях. "Це - шлях повернення Донбасу і воз'єднання, а не відторгнення і колючого дроту, як пропонують деякі нові обличчя", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, у Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).

Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1). Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд.

Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).