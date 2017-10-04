Законопроекти щодо Донбасу посилять дипломатичні позиції України стосовно миротворчої місії – Геращенко
Законопроекти щодо Донбасу посилять дипломатичні позиції України та дозволять зберегти міжнародні санкції проти РФ.
Внесені президентом Петром Порошенком до ВР законопроекти щодо Донбасу посилять дипломатичні позиції України та дозволять зберегти міжнародні санкції проти РФ. Про це повідомляє у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.
"Вчора, під час зустрічі в рамках мінськоі платформи з колегами- депутатами( де дехто пропонував обговорювати якісь Інтернет- тексти, а не дочекатися самого законопроекту) , я натякнула, що це буде 2 законопроекти, які посилять наші дипломатичні позиції, дозволять зберегти санкційну політику наших партнерів щодо РФ( Кремлю не вдастся звинуватити Київ і нашими руками зняти санкції, як того прагнуть наші псевдопатріоти). Також визнання РФ країною - агресором посилить нашу дипломатичну переговорну позицію, що РФ і її представники не можуть бути в миротворчій місії", - написала вона.
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На її думку, важливо, що в законопроектах велика увага приділяється й гуманітарному аспекту, правам людини на окупованих територіях. "Це - шлях повернення Донбасу і воз'єднання, а не відторгнення і колючого дроту, як пропонують деякі нові обличчя", - додала Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, у Верховній Раді України зареєстровано президентський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163).
Також у ВР зареєстровано альтернативний до президентського депутатський проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями (№7163-1). Його авторами є народні депутати від фракції «Самопоміч» і віце-спікер Оксана Сироїд.
Крім того, в парламенті зареєстровано президентський проект закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164).