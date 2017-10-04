Ляшку не вдалося "примазатися" до участі в Революції на граніті, активісти звинуватили його у брехні

Активісти спіймали на брехні народного депутата Олега Ляшка, який заявив, що був одним з перших учасників Революції на граніті, пише Zaxid.net.

У 27-ю річницю Революція на граніті Ляшко на своїй сторінці в Facebook опублікував фото, де він, нібито знаходиться на Майдані в розпал відомої студентської акції.

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«27 років тому почалася Революція на граніті. Молодь з усієї країни збиралася на Майдані Незалежності, який тоді ще називався Площею жовтневої революції. Головна вимога — не допустити повернення України до складу СРСР. До кінця дня вже стояли перші намети і голодувало 108 студентів. Я — серед них! Як молоді ми були», — підписав фотографію Ляшко.

Однак інші відомі учасники акції обурилися такій заяві народного депутата. Учасники голодування, яке тривало 16 днів і завершилося перемогою студентів, заперечують будь-яку участь Ляшко в тогочасних подіях.

Так, український журналіст і публіцист Вахтанг Кіпіані, який був серед студентів, які оголосили голодування, заявив, що ніхто з учасників акції протесту Олега Ляшка на Майдані не бачив.

«Ляшко вирішив примазатися до історичної події. І, як завжди, увійшло в історію відомим місцем. Ніхто з учасників Ляшко на майдані не бачив. І фото, звичайно, не жовтневе. Мародер », — заявив журналіст Вахтанг Кіпіані, коментуючи фото і повідомлення Ляшка.

Також участь Ляшко в акції заперечує відомий львівський активіст Андріан Кліщ, який у 1990 році очолював охорону студентського табору і безпосередньо вів облік учасників акції. Він стверджує, що протягом усіх 16 днів акції Олега Ляшка серед учасників не було.

Інформації про участь народного депутата в Революції на граніті немає і в офіційному переліку учасників, який є у відкритому доступі.