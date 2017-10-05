З'явилося відео сварки Савченко і Берези через закон щодо Донбасу (відео)
Береза сказав Савченко не пропагандувати "наволоч" в українському парламенті.
На засіданні комітету Ради посварилися депутати Надія Савченко та Юрій Береза. Відео суперечки на своєму YouTube опублікував канал 112 Україна.
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Так, перепалка між депутатами сталася під час обговорення президентського законопроекту №7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.
Зокрема, Савченко сказала, що президентський законопроект №7163 є непродуманим.
Ці слова Савченко не сподобалися народному депутату з фракції "Народний фронт" Юрію Березі. Він сказав їй не пропагандувати "наволоч" в українському парламенті.