Балога знає, від кого залежить майбутнє Ющенка

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА впевнений, що майбутнє нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА залежить від нього самого, а також від волевиявлення людей.

Про це він заявив в інтерв`ю РІА "Новости".

"Майбутнє Президента ЮЩЕНКА залежить від нього самого і волі народу. Оберуть на другий термін - залишиться першою особою в державі. Віддадуть голоси за нього як лідера політичної сили на виборах до Верховної Ради - засідатиме в парламенті", - сказав В.БАЛОГА.

Він упевнений, що В.ЮЩЕНКО залишиться активним політиком, політичним і громадським авторитетом. "У нього дуже великий багаж знань і досвіду, масштабне бачення перспектив України, він спирається на широку ціннісну базу. З таким арсеналом у нього ефективне майбутнє як політика і державного діяча", - наголосив глава Секретаріату Президента.

Разом з тим, відповідаючи на питання, кого він бачить найбільш прийнятним реальним "продовжувачем традицій і тенденцій, закладених В.ЮЩЕНКОМ”, В.БАЛОГА сказав, що не хотів би обговорювати, хто може бути найбільш прийнятним продовжувачем справи нинішнього глави держави, щоб уникнути звинувачень у призначенні когось його наступником.

При цьому глава секретаріату переконаний, що всі починання В.ЮЩЕНКА є продуктивними.

"Їх необхідно розвивати, навіть якщо рано чи пізно він піде з поста глави держави. Наприклад, чіткий курс на євроінтеграцію - політичну і економічну, на зміцнення партнерських взаємовигідних відносин з Росією. Це також стосується масштабних культурних і гуманітарних проектів, початих в Україні за ініціативою і за безпосередньою участю Президента", - сказав В.БАЛОГА.

Також, за його словами, Україні слід обов`язково добитися скасування віз для своїх громадян, які відвідують країни Євросоюзу.

Крім того, за словами В.БАЛОГИ, "вкрай важливо провести модернізацію нашої газотранспортної системи - що, до речі сказати, враховує й економічні інтереси Росії, яка качає через українську трубу більше 80 відсотків свого газу до Європи. Необхідно, нарешті, запустити механізми вільної торгівлі в рамках СНД, добитися того ж в економічних відносинах з ЄС, одержати нові переваги від торгових правил в рамках СОТ. Україна має реалізувати своє суверенне право і приєднатися до такої системи колективної безпеки, яка б якнайповніше відповідала нашим українським національним інтересам. Одне з найближчих завдань - повне виведення Чорноморського флоту Росії з Севастополя".