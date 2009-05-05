Чому судновласник вимкнув зв'язок з «Аріаною», захопленою піратами

Телефонний зв’язок із судном "Аріана" його власник вимкнув через небажаний витік інформації стосовно перемовин із сомалійськими піратами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, про це поінформував Омбудсмена Ніну КАРПАЧОВУ посол України у Грецькій Республіці Валерій ЦИБУХ.

Судно під прапором Мальти було захоплене сомалійськими піратами у ніч на 2 травня поблизу Сейшельських островів. Його екіпаж складають 24 громадянина України. Компанія-оператор – "Seven Seas Maritime London", зареєстрована у Великій Британії.

Зараз судно прямує к район Сомалійського Рогу. Досі пірати не висунули жодних вимог.

За словами В.ЦИБУХА, на борту "Аріани" є достатня кількість продуктів харчування, питної води, медикаментів та пального.

За прогнозом посла, телефонний зв’язок має бути відновлений у найближчу добу.

Триває з’ясування питань наявності у районі руху судна "Аріана" військових кораблів, а також уточнюється персональний склад екіпажу зa допомогою представників Державного підприємства "Укркрюінг" (Одеса), яке набирало команду судна, повідомляє прес-служба Уповноваженого ВР.