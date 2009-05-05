Герман підганяє Тимошенко, бо буде як у байці: «лєто красноє пропєла»

Фракція Партії регіонів наполягатиме на якнайшвидшому розгляді у Верховній Раді України антикризової програми уряду.

Про це заявила в інтерв’ю агентству УНІАН заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, це питання буде поставлено на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту наступного тижня, коли Верховна Рада України працюватиме у пленарному режимі.

“Ми, безперечно, вимагатимемо від влади, щоб вона якнайскоріше подала антикризову програму до парламенту”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

За її словами, “зараз дорога кожна година, оскільки вже і так часу багато втрачено”. Вона додала, що “в Україні уже рік криза гуляє, а програми і досі немає”.

На думку Г.ГЕРМАН, треба зробити все, щоб ситуація не повторилася, як у відомій байці, коли “лєто красноє пропєла”, а нічого не буде зроблено.

На запитання, чи може антикризова програма об’єднати політичні сили у нову коаліцію, Г.ГЕРМАН відповіла: “Для нас питання коаліції другорядне, а на перший план виходить необхідність прийняття антикризової програми”.

Вона не виключила, що навколо такої програми могли б політичні сили об’єднатися, і додала, що рішення фракції Партії регіонів з цього приводу немає.

Г.ГЕРМАН, висловлюючи свою власну позицію, зазначила, що в разі прийняття усіх пропозицій Партії регіонів до антикризової програми вона може бути підтримана фракцією.

На запитання: “Чи у такій ситуації має стояти питання про переформатування уряду?”, Г.ГЕРМАН відповіла: “Я особисто вважаю, що, звичайно”, і додала, що задля реалізації нової програми потрібні зміни в уряді.

Г.ГЕРМАН водночас наголосила, що на сьогодні “ми не маємо ніякої інформації про те, чи пропозиції Партії регіонів враховані” урядом.

Вона підкреслила, що “12-те число (12 травня, перший день роботи парламенту в сесійному режимі після роботи в комітетах, фракціях та округах - УНІАН) дасть відповіді на багато питань”.

За її словами, йдеться про те, наскільки політичні сили “знайдуть в собі сили” об’єднатися для подолання кризи. Г.ГЕРМАН наголосила, що “кожен крок, кожен захід, який буде скерований на подолання кризи, буде нами зроблений”. “Головна наша ціль - вихід з кризи, і задля цього ми готові на всі кроки, які потрібні”, - заявила депутат.