Рада Європи продовжить діалог з Києвом щодо закону про освіту, після висновків Венеціанської комісії

Рада Європи продовжить діалог з Україною щодо нового закону «Про освіту» після того, як Венеціанська комісія оголосить свої висновки. Про це у вівторок в Страсбурзі заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Запитання стосовно того, що Рада Європи робить для того, щоб гарантувати права національних меншин говорити на власній мові, задав депутат від Румунії Аттіла Короді.

«Ми були стурбовані, коли побачили новий закон в Україні. Тому ми негайно вступили в контакт з українською владою, приїхала міністр освіти, вона пояснила закон. Було вирішено просити Венеціанську комісію надати свою пораду. Ми зараз чекаємо на думку Венеціанської комісії, і, базуючись на цьому, ми продовжимо діалог з українською владою», - заявив Ягланд.

Він наголосив, що основна діяльність Ради Європи – «захищати права меншин на цьому континенті, особливо права на свою рідну мову».

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«Завжди викликає велике занепокоєння, коли задають питання щодо цих прав. Було ухвалено законодавство, яке впливає на ці права… Тому, ще раз, ми пильно за цим спостерігаємо, тому що основна діяльність Ради Європи - наглядати за правами меншин на цьому континенті», - наголосив генсек РЄ.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Порошенко доручив МЗС та Міністерству освіти і науки провести з приводу цього закону необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив 7-му статтю закону про освіту на розгляд Венеціанської комісії. Висновки ВК стосовно закону будуть готові до грудня.