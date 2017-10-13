Українська мова робить Україну сильнішою, тому не всі сусіди цим задоволені – Геращенко

Член української делегації у ПАРЄ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на невдоволення деяких українців у соцмережах стосовно резолюції Асамблеї з рекомендацією переглянути мовні положення закону «Про освіту».

Як написала політик на своїй сторінці у Facebook, «головне, щоб ми виграли країну». А невдоволення сусідніх країн пов’язане із тим, що розвиток української мови робить Україну сильнішою.

«Мова – це наша самоідентифікація. Це об'єднуючий фактор. За останній рік ми разом багато зробили для української, для збільшення її присутності в ефірі радіо і ТБ, для вивчення дітьми мови їх Країни, для українського кіно. Мова робить державу сильнішою. Тому не всі сусіди цим задоволені», – відзначила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня у ПАРЄ ухвалили резолюцію з рекомендаціями Україні щодо закону про освіту в частині мов національних меншин. Члени асамблеї звернули увагу, що деякі сусідні країни стверджували, що цей закон порушує права національних меншин і породжує чутливі юридичні питання щодо відповідності українській правовій системі.

ПАРЄ рекомендувала українській владі переглянути питання мов меншин у сфері освіти, «беручи за основу гнучку модель двомовної освіти для всіх осіб, які належать до «корінних народів України» і «національних меншин», щоб не було дискримінації».