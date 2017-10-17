Паливна схема у Міноборони: суд зобов’язав інвестора носити електронний браслет

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для інвестора компанії «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка, якого підозрюють у причетності до розтрати державних коштів під час закупівлі палива для Міноборони, у вигляді особистого зобов’язання, повідомляє "Радіо Свобода".

Суд зобов’язав Трофименка носити електронний браслет. Крім того, він має здати закордонні паспорти.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

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11 жовтня під час проведення обшуків було затримано заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Ще двоє підозрюваних у справі - службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

12 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн під час закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони.

Крім того, повідомлялось, що слідчі НАБУ затримали одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» Трофименка. Пізніше йому повідомили про підозру.