У ЄС визнали законним заморожування активів Януковича та його сина

11:25, 19 жовтня 2017
Політика
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Відповідне рішення виніс суд Євросоюзу за апеляційною скаргою екс-президента.

Віктор Янукович / REUTERS

Суд Євросоюзу визнав законним замороження активів президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра. Про це пише «ЄП» із посиланням на повідомлення секретаріату суду.

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Відповідне рішення суд виніс за апеляційною скаргою колишнього президента.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації продовжили право на тимчасовий притулок для колишнього президента України Віктора Януковича до 26 жовтня 2018 року. Про це сказав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"Причинами, що стали підставою для притулку, є політичне переслідування й загроза життю на території України. Вони не відпали, в зв'язку з чим і було продовжено термін дії документа", - сказав адвокат.

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