Протести під Радою: мітингувальникам висунули жорстку вимогу

У Києві мітингувальникам, які беруть участь в акції протесту біля Верховної Ради, висунуто вимогу повернути державне майно. Про це повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, передає "112 Україна".

Правоохоронці вимагають від мітингувальників повернути вкрадені щити.

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"Є жорстка вимога до мітингувальників повернути державне майно, щити Нацгвардії. Частина з них вчора була вилучена у них, частина ще залишилася", - розповів Шевченко.

Також він додав, що зараз головне завдання силовиків - не допустити потрапляння зброї у периметр акції.

Раніше поліція повідомляла, що конфлікт біля Ради 18 жовтня виник після того, як правоохоронці повернули частину щитів, викрадених напередодні у військовослужбовців Національної гвардії.

У поліції нагадали, що 17 жовтня під час прориву фільтраційного кордону мітингувальники відібрали у правоохоронців щити та захисну амуніцію. У зв'язку з цим протягом дня з представниками наметового містечка проводилися переговори про повернення майна, однак активісти відповідали відмовою.