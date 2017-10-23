Саакашвілі стверджує, що після "прориву" не спілкувався із Порошенком

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не контактував з президентом України після свого повернення з Польщі.

Про це він сказав під стінами Генеральної прокуратури у понеділок, відповідаючи на запитання "Української правди".

Саакашвілі зазначив, що ані з його боку , ані з боку Порошенка не було намагань вийти на контакт.

Він та позафракційний нардеп Юрій Дерев‘янко принесли в понеділок заяви генеральному прокурору Юрію Луценку з приводу незаконного викрадення та депортації трьох грузинів, які мали посвідки на проживання в Україні.

Читайте такожСаакашвілі має намір продовжувати акцію під Радою принаймні до 7 листопада – ЗМІ

Це - колишній водій Саакашвілі Михайло Абзіанідзе, інструктор української Нацгвардії Давид Макишвілі та колишній начальник його охорони Георгій Рубашвілі.

"Їх просто зловили посеред вулиці, мішок на голову - і в державний український літак. Усі вони вийшли на зв‘язок, вони перебувають у Тбілісі", - зазначив колишній губернатор Одещини.

Політик наголосив, що цим затриманням грузинів займалася Національна гвардія.

"Це ж порушені всі права людей. Якщо людину депортувати, мають бути суди, адвокати", - обурився Саакашвілі.

Як повідомлялося, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що в Україні викрадають пов’язаних з ним грузинів.

Правоохоронці поки не коментували цієї інформації.