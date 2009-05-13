Експерт вважає, що Луценко «підставив» Тимошенко

Експерти не виключають, що відставка міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА може бути вигідна як прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, так і Президенту Віктору ЮЩЕНКО.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Так, директор Інституту управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО висловив думку, що Ю.ЛУЦЕНКО своєю поведінкою «підставив» не тільки себе, а й Ю.ТИМОШЕНКО, уряд, свою політичну силу «Народну самооборону». «Навіть якщо, як він каже, не все було так, як повідомляють ЗМІ – диму без вогню не буває», - зауважив політолог.

«Він підставив депутатів, які зараз у складному становищі: відправити його у відставку – це можливість розколоти коаліцію, не відправити – прийняти солідарну відповідальність за дії міністра на міжнародному рівні», - вважає К.БОНДАРЕНКО. Стосовно того, хто може виграти і зміцнити свої позиції через відставку Ю.ЛУЦЕНКА, експерт висловив думку, що може бути вигідно Ю.ТИМОШЕНКО. «Так, вона втрачає одного сумнівного союзника – але, в той же час, демонструє, що не зупиниться ні перед чим, і для неї гасло справедливості є найважливішим», - підкреслив він.

Водночас директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ має протилежну точку зору і вважає ситуацію навколо міністра МВС Ю.ЛУЦЕНКА «додатковою проблемою для Юлії ТИМОШЕНКО». На його думку, ця ситуація вигідна В.ЮЩЕНКУ та Партії регіонів. Експерт зауважив, що проблема полягає в тому, чи знайдуться необхідні для відставки 226 голосів і чи можливий варіант заміни Ю.ЛУЦЕНКА на посаді міністра людиною з його команди: «ну, наприклад, на МОСКАЛЯ (Геннадій МОСКАЛЬ, народний депутат, член групи “Народної самооборони”). Можливо, такий компроміс міг би бути знайдений», - сказав експерт.

Натомість президент центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що ситуація з Ю.ЛУЦЕНКОМ зараз активно використовується опозицією як аргумент недієздатності і безвідповідальності влади. «І коаліція, і уряд демонструють колективну безвідповідальність, що дискредитує саму ідею коаліційної влади, демонструє недієздатність коаліції», - зазначив політолог.

А.ЄРМОЛАЄВ не виключає, що ситуація з Ю.ЛУЦЕНКОМ може суттєво загострити відносини в самій коаліції. «Відповідно, логічним наслідком цієї ситуації буде подальша стагнація справ коаліції. Я не виключаю навіть певних деструктивних процесів, можливо, пов’язаних з виходом окремих груп з коаліції. Але причина тут не стільки у відставці Ю.ЛУЦЕНКА, скільки в черговій ситуації неспроможності коаліції приймати подібні рішення. ЛУЦЕНКО в даному випадку став ще одним каталізатором», - вважає політолог. Він зауважує, що це могла би бути інша ситуація, з іншим міністром і, наприклад, з черговими законодавчими ініціативами. «Хочу нагадати, що зовсім недавно коаліція переживала таку ж серйозну внутрішню кризу у зв’язку із неголосуванням по законодавству, пов’язаному зі співпрацею з МВФ», - зазначив А.ЄРМОЛАЄВ.

Погоджується з ним і представник опозиції, народний депутат від Партії регіонів Олексій ПЛОТНІКОВ. Він виступає за відставку Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки міністр на своєму посту, на думку депутата, нічого доброго не зробив. При цьому О.ПЛОТНІКОВ зазначив, що вважає політику брудною справою. «А тому мені важко сказати, наскільки він (Ю.ЛУЦЕНКО) в даній ситуації правий. Преса говорить одне, наші внутрішні опоненти говорять інше, тому де тут правда - дуже тяжко з’ясувати» - сказав народний депутат.