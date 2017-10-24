В Авакова застосування сили поліцейськими у Святошинському суді назвали законним і виправданим

Позаштатний радник міністра внутрішніх справ, народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко заявляє, що застосування сили поліцейськими у Святошинському районному суді Києва було законним, обґрунтованим і виправданим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вранці Національна поліція була змушена застосувати силу, передбачену законом, для того щоб звільнити приміщення Святошинського районного суду від погромників, які самовільно захопили його під прикриттям патріотичних гасел. Застосування сили у даному випадку було законним, обґрунтованим і виправданим", - зазначив депутат.

За його словами, перед тим, як застосовувати силу, співробітники поліції "попередили загарбників про те, що вони мають залишити незаконно захоплене приміщення суду, і тільки після їх відмови поліція була змушена застосовувати силу стосовно погромників".

"Застосування сили було дозованим і не тягло за собою необґрунтованого насильства. При цьому постраждало двоє співробітників поліції", - додав Геращенко.

Читайте такожПоліція відпустила затриманого у Святошинському суді кореспондента УНІАН

Він нагадав, що поліцією було затримано 30 "погромників", яких доставили до райвідділу поліції для встановлення особи та оформлення процесуальних документів. "Кожному із затриманих надано доступ до правової допомоги", - запевнив депутат.

Далі, зазначив він, слідчим належить визначити роль кожного в організації погрому в суді для притягнення до передбаченої законом відповідальності.

"Якщо хтось вважає, що його права були порушені, а дії поліція не обґрунтовані, то він має повідомити про це органи прокуратури. Якщо дії конкретного співробітника поліції будуть визнані незаконними, його буде притягнуто до відповідальності. Оскільки шоломи співробітників поліції мали номери, то встановити особи не буде проблемою", - зазначив Геращенко.

Крім того, він наголосив, що у Святошинському суді розпочато підрахунок завданих збитків. "Уже зараз зрозуміло, цей збиток буде обчислюватися багатьма сотнями тисяч гривень, коштів платників податків, витрачених на його обладнання. Ці кошти мають бути стягнуті з тих, хто все бив, трощив і знищував", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Святошинський райсуд Києва розпочав обирати запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і спорудили барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського до ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час штурму суду були затримані 30 осіб.