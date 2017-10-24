ВРП вирішила звернутися до Верховної Ради щодо оцінки дій нардепів у Святошинському суді

Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Генеральної прокуратури, Національної поліції та Верховної Ради щодо подій, які відбулися 23-24 жовтня у Святошинському райсуді Києва під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу лідеру ОУН Миколі Коханівському.

Як повідомила прес-служба ВРП, на терміновому засіданні 24 жовтня Вища рада правосуддя розглянула відповідне звернення судді Іванни Миколаєць про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя.

«Слідчим суддею вчинено всі можливі та передбачені законодавством дії для повного і всебічного розгляду зазначеного клопотання, надано можливість підозрюваному перебувати в залі суду поряд зі своїми захисниками, заслухано та розглянуто численні клопотання як підозрюваного, так і його захисників, забезпечено вільний доступ до зали суду громадянам, представникам ЗМІ, народним депутатам України... Особи, які перебували в залі суду як вільні слухачі, вчинили бійку та штовханину, висловлювали погрози на адресу судді, заважали залишити зал судового засідання, на зауваження судді не реагували. Судді та секретарю судового засідання вдалося вийти із залу суду за допомогою працівників поліції. Після цього зал судового засідання було заблоковано та повністю розгромлено: розбито вікна, техніку, якою, зокрема, забезпечувався запис засідань та відеоконференцзв’язок, меблі, скляний бокс для підозрюваних тощо», - йдеться у повідомленні.

У ВРП зазначили, що суддя Миколаєць, керуючись статтею 48 закону «Про судоустрій і статус суддів», статтею 73 закону «Про Вищу раду правосуддя», просить вважати її звернення повідомленням про втручання у діяльність судді та вжити передбачених чинним законодавством України заходів щодо усунення та запобігання втручанню у здійснення правосуддя з боку народних депутатів та інших осіб.

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За результатами розгляду ВРП вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України та Національної поліції України стосовно виявлення та притягнення до відповідальності осіб, якими вчинено дії, що порушують гарантії незалежності суддів, під час здійснення правосуддя у зв’язку з фактичними обставинами, зазначеними у повідомленні судді Миколаєць.

Також ВРП вирішила звернутися до Верховної Ради України щодо оцінки дій народних депутатів, наведених у повідомленні судді.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Правоохоронці доставили до Шевченківського управління поліції понад 30 осіб, шістьом найактивнішим учасникам подій оголошено про підозру в скоєнні хуліганства (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України), умисному знищенні або пошкодженні майна (ч. 1 ст. 194 КК) і втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 343 КК). У результаті п'ятьох з них затримали, слідчі готують клопотання про обрання їм запобіжного заходу.

Правоохоронці затримали Коханівського 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні. Водночас, за даними поліції, Коханівський декілька разів вистрілив у чоловіка, прізвище якого не називають.

22 жовтня Коханівському повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.