Україна не може оскаржити рішення Гаазького суду щодо острова Зміїний

Міністерство юстиції вважає неможливим оскарження рішення Гаазького суду про статус острова Зміїний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів повідомив перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК.

«Потрібно було із самого початку не погоджуватися на юрисдикцію. У нас така можливість була. Недарма цей спір триває ще з 60-х років минулого століття між Радянським Союзом і Румунією, і Радянський Союз ніколи не погоджувався на юрисдикцію, розуміючи, що щойно ми на неї погодимося, ми реально можемо програти. У результаті Україна погодилася на юрисдикцію, зараз я не бачу формальних можливостей для оскарження рішень суду. Воно є остаточним і не підлягає оскарженню», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого 2009 року Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) виніс рішення, в якому відзначив, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії під час делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії в Чорному морі під час делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Справа про делімітацію континентального шельфу та виключні економічні зони України й Румунії в Чорному морі була в суді за ініціативою Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважала, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Своєю чергою Україна доводила, що о.Зміїний все ж таки є островом і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, за переконанням України, спірні території шельфу потрібно було розділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Острів Зміїний є територією України, що закріплено в договорі про добросусідство та співпрацю між Україною та Румунією 1997 року.